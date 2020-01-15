Сирия обвинила ВС Израиля в нападении с воздуха на авиабазу

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Сирия обвинила вооруженные силы Израиля в нападении с воздуха на авиабазу в Хомсе, сообщает в среду агентство SANA.

Об этом государственному агентству рассказал военный источник. По его данным, было сброшено несколько ракет.

"Четыре ракеты достигли цели. Нанесен материальный ущерб", - сообщает источник.

Ранее стало известно, что авиабаза сирийских правительственных сил Т4 подверглась нападению с воздуха, в результате чего в районе базы были сбиты ракеты и беспилотники.