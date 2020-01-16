Документы по импичменту Трампа переданы в Сенат

"Менеджеры по импичменту" доставили материалы в верхнюю палату Конгресса, но официально Сенат примет их завтра

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Семь "менеджеров по импичменту" Палаты представителей доставили документы об импичменте президенту США Дональду Трампу в Сенат, сообщает CNN.

В Сенате "менеджеров по импичменту" встречал лидер республиканского большинства сенатор Митч Макконнелл. Верхняя палата Конгресса официально примет документы от "менеджеров" из Палаты представителей завтра в 12:00 (18:00 по мск) после формальной демонстрации материалов, как того требуют американские законы.

Затем в 14:00 (20:00 по мск) в Сенат прибудет председатель Верховного суда Джон Робертс и будет приведен к присяге. Уточняется, что именно Робертс будет председательствовать на всем процессе по импичменту.

После этого сенаторы, которые будут выступать в качестве присяжных на процессе, будут приведены к присяге.

По прогнозу CNN, само судебное разбирательство начнется не раньше вторника, 21 января.

Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подписала документы об импичменте Трампу для передачи их в верхнюю палату Конгресса. Также она назвала имена семерых конгрессменов, которые станут "менеджерами импичмента" в сенатских слушаниях. В их число попали председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф и председатель юридического комитета Джерри Надлер. Они оба принимали активное участие в процедуре импичмента в нижней палате Конгресса США.

Как Трампу объявляли импичмент

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента в сентябре прошлого года после того, как анонимный информатор, предположительно, работающий в ЦРУ, выразил обеспокоенность из-за телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В итоге в декабре прошлого года Палата представителей США, где большинство удерживают демократы, объявила Трампу импичмент по обоим пунктам обвинения. Речь идет о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Теперь в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности. Сенаторы в таких случаях становятся присяжными, а выбранные члены Палаты представителей выступают на стороне обвинения. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов.

Если Палата представителей сейчас подконтрольна демократам, то большинство в Сенате (53 места) сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, на этом этапе процедура отстранения президента от власти, вероятнее всего, будет заблокирована.