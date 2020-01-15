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Белый дом счел передачу дела об импичменте в Сенат шансом защитить Трампа

Администрация президента США полагает, что на рассмотрение дела хватит двух недель

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Передача дела об импичменте президента США Дональда Трампа в Сенат даст возможность снять все подозрения с президента, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Администрация, по словам собеседника телеканала, "рада получить шанс снять подозрения с президента и оставить все позади".

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Представитель администрации заявил, что статьи обвинения в отношении Трампа "провальны". Говоря о сегодняшнем выборе "менеджеров импичмента" в нижней палате Конгресса США, представитель администрации заявил, что это "давно пора" было сделать.

В то же время The Hill приводит слова высокопоставленного представителя американской администрации, который усомнился в том, что рассмотрение в Сенате вопроса об объявлении импичмента Трампу может занять не более двух недель.

В Белом доме полагают, что сенаторам не потребуется заслушивать свидетелей, поскольку явных доказательств вины демократам собрать не удалось.

"Факты ясно показывают, что президент ничего плохого не сделал", - добавил собеседник издания.

Палата представителей США большинством голосов в среду одобрила резолюцию с именами "менеджеров импичмента" для дальнейших слушаний в отношении президента страны Дональда Трампа в Сенате.

Назначение "менеджеров импичмента" наделяет их полномочиями передать статьи обвинения против Трампа в верхнюю палату Конгресса США, где и начнется сам судебный процесс. В ходе него сенаторы становятся присяжными, а члены Палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. Сенату предстоит решить, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

Большинство в Сенате - 53 места - сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.

Дело об импичменте Трампа

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента в сентябре прошлого года после того, как анонимный информатор, предположительно, работающий в ЦРУ, выразил обеспокоенность из-за телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В итоге в декабре прошлого года Палата представителей США, где большинство удерживают демократы, объявила Трампу импичмент по обоим пунктам обвинения. Речь идет о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Сенат Конгресса США планирует начать слушания по импичменту Трампу 21 января.

Дональд Трамп США Украина Сенат США

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