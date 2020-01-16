Что произошло за день: четверг, 16 января

Назначение нового премьер-министра РФ, начало развертывания турецких войск в Ливии и инцидент с SSJ-100 в "Домодедово"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Михаил Мишустин назначен премьер-министром России. Президент Владимир Путин подписал указ после голосования в Госдуме, на котором Мишустин заручился поддержкой 383 депутатов, 41 воздержался. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, на голосовании по кандидатуре премьера впервые никто не высказался против. Мишустин заявил, что состав правительства будет понятен в ближайшие дни. Отчета в Госдуме от нового премьера ждут уже в апреле.

- На встречах с фракциями Госдумы Мишустин рассказал о приоритетах своей работы. В их числе - институциональные и управленческие реформы, внедрение современных технологий, снятие барьеров для бизнеса. Он также заявил о необходимости в ближайшие два года создать систему адресной социальной помощи нуждающимся и высказался против отмены пенсионной реформы и послабления НДФЛ. Мишустин сообщил, что на реализацию мер из послания президента Федеральному собранию понадобится 4 трлн рублей на четыре года.

- Президент Турции объявил о начале развертывания войск в Ливии. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет использовать все средства для нормализации ситуации в стране, и отныне никто не сможет законно искать нефть или строить трубопроводы между ливийскими и турецкими берегами без разрешения Ливии и Турции.

- Самолет SSJ-100 "ИрАэро" сел на недостроенную полосу "Домодедово". На борту были 99 пассажиров, никто не пострадал, борт не получил повреждений. Начато расследование инцидента. Информированный источник назвал вероятной причиной происшествия ошибку экипажа в условиях плохой видимости.

- Новый посол США Джон Салливан прибыл в Москву. Перед этим между МИД РФ и посольством прошел шутливый обмен репликами: в министерстве пригласили Салливана окунуться в прорубь на Крещение по примеру предшественника - Джона Хантсмана, а в дипмиссии отметили, что новый посол предпочтет в свободное время играть в хоккей.

- Украинская Рада приняла закон, ограничивающий образование на русском языке. Согласно документу, представители нацменьшинств, говорящих на языках не из числа официальных для Евросоюза, будут получать базовое и профильное среднее образование на государственном языке не меньше 80% учебного времени.

- В Австралии проходят ливни с грозами и сильным ветром. В Виктории и Новом Южном Уэльсе, с осени страдающих от лесных пожаров, прошли самые сильные дожди за последние несколько лет. В Сиднее самый сильный дождь с середины сентября ожидается в субботу.