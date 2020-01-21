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Самолет Airbus выполнил первый полностью автоматический взлет

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Испытательный самолет Airbus успешно выполнил первый полностью автоматический взлет в аэропорту Тулуза-Бланьяк на юге Франции, сообщается в пресс-релизе европейского авиастроительного концерна.

На борту самолета-лаборатории А350-1000 находились два пилота и три инженера-испытателя. В общей сложности во время испытаний было произведено восемь автоматических взлетов в течение 4,5 часа. "В ходе испытаний поведение самолета полностью соответствовало нашим ожиданиям", - сказал летчик-испытатель Airbus, командир воздушного судна (ВС) Янн Бофис.

По его словам, автопилот был включен после выхода на старт и ожидания разрешения на взлет от диспетчерской службы. "Мы перевели ручки управления двигателем в положение взлета и наблюдали за работой систем ВС. Самолет начал набирать скорость, автоматически придерживаясь осевой линии ВПП. Нос самолета начал автоматически подниматься, пока не достиг заданного угла тангажа при взлете, и через несколько секунд мы поднялись в воздух", - рассказал летчик.

Вместо использования курсо-глиссадной системы (ILS), которая сейчас применяется пассажирскими самолетами в аэропортах по всему миру, этот автоматический взлет был выполнен с помощью бортовой системы распознавания изображений.

Автоматический взлет - важный шаг в развитии проекта ATTOL (автономные руление, взлет и посадка), который был запущен Airbus в июне 2018 года. На следующих этапах в середине 2020 года пройдут испытания посадки и руления в автоматическом режиме с использованием технологии распознавания изображений.

"Airbus не рассматривает автономность как самоцель. Этот проект является одним из многочисленных научно-исследовательских направлений, которыми компания занимается в настоящий момент в разных областях", - отмечается в сообщении.

Airbus Франция Янн Бофис

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