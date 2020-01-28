Губернатор Подмосковья подписал рекомендацию помиловать Нааму Иссахар

Гражданка Израиля Наама Иссахар в Московском областном суде Фото: АР/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал заключение региональной комиссии по помилованию, которая рекомендовала помиловать гражданку Израиля Нааму Иссахар, осужденную по обвинению в контрабанде и незаконном хранении гашиша.

"Губернатор подписал", - сказали "Интерфаксу" в аппарате губернатора. Теперь этот документ передадут в управление президента по обеспечению конституционных прав граждан. Там рекомендацию комиссии проверят и положат президенту на подпись проект указа о помиловании.

Областная комиссия 27 января единогласно рекомендовала помиловать Иссахар.

Гражданка Израиля и США была задержана в апреле 2019 года в "Шереметьево", когда летела из Дели в Тель-Авив через Москву. Ее вещи досмотрели и в рюкзаке нашли гашиш. Российские суды назначили ей 7,5 года колонии общего режима. Она вину отрицала.

Помиловать Иссахар президента Владимира Путина просили мать осужденной и неоднократно - премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также президент страны Реувен Ривлин. Израильские СМИ предполагали, что Путин объявит о своем решении в ходе визита в Израиль ранее в январе и что взамен Россия получит Александровское подворье в Иерусалиме.

Путин 23 января встретился с матерью Иссахар в Иерусалиме и пообещал ей, что "все будет хорошо", но о помиловании так и не объявил. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затем заявил, что не может быть помилования без просьбы осужденной, а она об этом не просила.

В минувшие выходные Наама Иссахар подала прошение о помиловании. Она также частично признала вину.