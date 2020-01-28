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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 08:18

Порядок выезда россиян из провинции Хубэй до сих пор не определен

Пока китайские власти предпочитают не менять режим пребывания иностранцев в условиях карантина

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В связи с введением китайскими властями ограничений на передвижение в провинции Хубэй в рамках борьбы с распространением нового коронавируса посольство России в Китае уточняет возможность и порядок выезда соотечественников с территории провинции, сроки решения вопроса на данный момент неизвестны, сообщается на сайте российской дипмиссии.

"По имеющейся у нас информации, решение в отношении определения схемы выезда иностранных граждан из региона на текущий момент не принято. В предварительном плане выезд из Хубэя обусловлен последующим обязательным 14-дневным карантином, однако практический механизм находится на стадии проработки, сроки его реализации пока не определены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные власти выражают готовность поддерживать находящихся в Хубэе иностранцев, гарантируют снабжение продуктами питания и предметами первой необходимости, но исходят из предпочтительности сохранения текущего режима пребывания.

"Иностранным гражданам рекомендовано оставаться в местах их пребывания, неукоснительно соблюдать необходимые меры по профилактике заболевания", - сказано в сообщении.

Российское посольство также призывает соотечественников с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и сохранять спокойствие.

Между тем, генконсульство РФ в Шэньяне информирует, что россиян среди зараженных пневмонией в консульском округе нет. По состоянию на 28 января летальных исходов среди граждан других стран в провинции Ляонин и Цзилинь не зафиксировано.

Генконсульство РФ напоминает россиянам, что Департамент транспорта Ляонина издал срочное уведомление о прекращении автобусных пассажирских перевозок между провинциями, городами и уездами. Кроме того, в провинциях Ляонин и Цзилинь на неопределенный срок перенесли дату возобновления занятий в университетах, школах и детсадах в связи с распространением коронавируса нового типа. "Решение об открытии учебных заведений будет принято в зависимости от характера развития эпидемиологической ситуации", - пояснили в дипмисии.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 4 515, умерли 106 человек. При этом госкомитет КНР по делам здравоохранения сообщил, что в большинстве случаев прогноз для пациентов благоприятный - особенно для молодых людей и детей.

Хроника 09 – 28 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Ляонин Цзилинь Шэньян

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