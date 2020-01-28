Власти США призвали американцев не ездить в Китай из-за коронавируса

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали гражданам страны отказаться от всех несущественных поездок в Китай из-за вспышки коронавируса.

Согласно предупреждению ведомства, гражданам, которым необходимо отправиться в Китай, советуют избегать любых контактов с больными людьми, не посещать рынки, где продают животных и продукты животного происхождения. Также рекомендуется часто мыть руки с мылом и водой в течение не менее 20 секунд.

Людям, которые были в Китае в течение последних 14 дней и чувствующим признаки простуды, советуют немедленно обратиться за медицинской помощью.

Тем временем госдепартамент США также призвал сограждан "пересмотреть поездки" в Китай.

Кроме того, американское внешнеполитическое ведомство повысило уровень опасности при посещении КНР до трех, а поездкам в провинцию Хубэй госдепартамент присвоил самый высокий - четвертый - уровень опасности. Американцам рекомендовано отменить любые поездки в Хубэй, поскольку возможности чиновников США имеют "по оказанию экстренных услуг гражданам США" в этой провинции ограничены.

В Соединенных Штатах на данный момент зарегистрировано пять подтвержденных случаев заболевания новым типом коронавируса.

Новый коронавирус (2019-nCoV)

В декабре в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса (2019-nCoV). Общее число умерших в КНР достигло 81, число зараженных превысило 2,8 тысячи человек. За пределами материковой части Китая случаи заражения вирусом зафиксированы в Гонконге, в Макао, на Тайване. Кроме того, случаи заболевания выявлены в Таиланде, в Австралии, в Сингапуре, в Японии, США, Малайзии, Франции и ряде других стран.

Вирус оказался способен передаваться от человека к человеку, в том числе в течение инкубационного периода. Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила уровень угрозы распространения коронавируса: в Китае уровень угрозы оценили как "очень высокий", на региональном и мировом уровне как "высокий".