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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:07

Ухань выделит больным пневмонией 11 000 дополнительных коек

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В городе Ухань, который считается источником распространения нового коронавируса, выделят больше 11 000 дополнительных коек для заболевших пневмонией, пообещал представитель Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Цзяо Йахуи, передает "Синьхуа".

Новый коронавирус в Китае

Городские власти выделят для таких больных 5300 мест в различных больницах Уханя, и еще 6000 к ним добавят дополнительно, сказал чиновник. Он напомнил, что в столице Хубэя экстренно строят два новых медицинских центра для заразившихся. Один из них будет готов 2 февраля, второй - 5 февраля.

На утро 28 января, по официальным данным, в материковом Китае было подтверждено 4515 случаев заражения коронавирусом и у более чем 6000 человек заражение заподозрили. В провинции Хубэй за сутки был зарегистрирован 1291 новый случай, а всего в провинции заразились 2714 человек. На вечер понедельника в провинции были госпитализированы с температурой 31 934 человека.

Ранее сообщалось, что все первые заболевшие побывали на рынке морепродуктов в Ухане. Генетики предположили, что новый коронавирус мог перейти к людям от ядовитых змей или летучих мышей.

Врачи в Гонконге подсчитали, что на субботу 25 января только в Ухане могло быть до 44 000 зараженных коронавирусом.

Ухань Хубэй Гонконг Китай

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