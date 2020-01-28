Ухань выделит больным пневмонией 11 000 дополнительных коек

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В городе Ухань, который считается источником распространения нового коронавируса, выделят больше 11 000 дополнительных коек для заболевших пневмонией, пообещал представитель Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Цзяо Йахуи, передает "Синьхуа".

Городские власти выделят для таких больных 5300 мест в различных больницах Уханя, и еще 6000 к ним добавят дополнительно, сказал чиновник. Он напомнил, что в столице Хубэя экстренно строят два новых медицинских центра для заразившихся. Один из них будет готов 2 февраля, второй - 5 февраля.

На утро 28 января, по официальным данным, в материковом Китае было подтверждено 4515 случаев заражения коронавирусом и у более чем 6000 человек заражение заподозрили. В провинции Хубэй за сутки был зарегистрирован 1291 новый случай, а всего в провинции заразились 2714 человек. На вечер понедельника в провинции были госпитализированы с температурой 31 934 человека.

Ранее сообщалось, что все первые заболевшие побывали на рынке морепродуктов в Ухане. Генетики предположили, что новый коронавирус мог перейти к людям от ядовитых змей или летучих мышей.

Врачи в Гонконге подсчитали, что на субботу 25 января только в Ухане могло быть до 44 000 зараженных коронавирусом.