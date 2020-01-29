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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:26

Российские авиакомпании заменят Китай рейсами в Таиланд, на Шри-Ланку и Кубу

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Чартерные авиакомпании РФ, остановившие по рекомендации Ростуризма и Роспотребнадзора полетные программы в Китай из-за эпидемии коронавируса, заменят это направление другими популярными у российских туристов странами.

Авиакомпания AZUR air, работающая с туроператором ANEX Tour, предложит полеты в страны Юго-Восточной Азии, в Индию, на Шри-Ланку, в ОАЭ, страны Карибского бассейна, сообщил "Интерфаксу" представитель перевозчика. "Авиакомпании и туроператоры не первый раз за последние годы сталкиваются с ограничениями на полеты по тем или иным направлениям, в том числе более массовым, чем Китай", - отметил собеседник. Ранее AZUR air приостановила ввозные рейсы на китайский остров Хайнань, куда летала из Москвы, Санкт-Петербурга (по два раза в неделю), Краснодара, Перми, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Южно-Сахалинска (по одному разу в неделю).

Новый коронавирус в Китае

В авиакомпании iFly (чартер туроператора TEZ Tour) за счет высвободившихся емкостей увеличат частоту полетов в Пхукет (Таиланд), на Шри-Ланку и Кубу, сказал "Интерфаксу" представитель компании. "Есть несколько полетных программ, которые мы сейчас обсуждаем с партнерами. То есть ситуация ощутимая, но не критичная", - добавили в iFly.

По словам собеседника, зимний период для компании "и ранее был связан с небольшими сезонными спадами", поэтому часть флота отправлялась на техническое обслуживание, которое занимает до полутора месяцев. "Сейчас также несколько бортов уйдут на сервис, чтобы подготовиться к весеннему и летним пиковым сезонам", - отметили в iFly, прекратившей из-за коронавируса летные программы на Хайнань, а также в Нанкин, Шэньчжэнь.

В авиакомпании Nordwind, отменившей чартерные рейсы Санкт-Петербург - Ханчжоу и Иркутск - Гуанчжоу, заявили, что кардинальных изменений в расписании не предвидится: доля китайских рейсов у компании была незначительная.

Ранее об отмене чартерных рейсов в КНР из РФ сообщали также "Уральские авиалинии" и NordStar. Какие альтернативные направления для полетов рассматриваются, в компаниях не уточняли.

Регулярные рейсы из России в Китай пока массово не отменялись. "Аэрофлот" лишь предложил пассажирам сдать билеты или поменять дату вылета без дополнительной платы. Аналогичные решения приняли S7, "Уральские авиалинии", "Якутия".

Между тем ряд мировых авиакомпаний объявили о полном прекращении рейсов в КНР, среди них - южнокорейские Air Seoul, Asiana Airlines, Jeju Air и Jin Air, крупнейшая частная авиакомпания Индонезии Lion Air, а также Finnair, Air Macau и сингапурская Jetstar Airways. British Airways приостановила все полеты на материковую часть Китая. Air Canada, американская United Airlines, гонконгская Cathay Pacific Airways сократили количество рейсов.

Соседний с РФ Казахстан, как сообщалось ранее в среду, решил приостановить все транспортное сообщение с Китаем. С 29 января закрываются пассажирские автобусные перевозки, с 1 февраля перестают ходить пассажирские поезда, с 3 февраля отменяется регулярное воздушное сообщение.

По последним данным на территории Китая зафиксировано 6078 случаев заболевания новым типом коронавируса. В результате болезни умерли 132 человека.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 29 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
AZUR air ANEX Tour iFly TEZ Tour Китай

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