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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:05

Туроператоры оценили в $100 млн потери из-за прекращения турпотока из Китая

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российские туроператоры, которые принимают группы из Китая, могут потерять до $100 млн, если ограничения на такие поездки из-за коронавируса продлятся достаточно долго, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Новый коронавирус в Китае

Ущерб приблизится к этой цифре, если ситуация с распространением инфекции не стабилизируется до конца марта, уточнила она и напомнила, что основной блок бронирования туров из Китая на лето приходится на март.

Китайская сторона запретила выездной туризм с 28 января. С этого дня прекратился организованный турпоток из Китая в Россию, отметила Ломидзе. Кроме того, агрегаторы закрыли возможность бронировать авиабилеты из Китая в другие страны, ограничив этим и самостоятельный туризм.

30 января МИД России рекомендовал согражданам воздержаться от поездок в Китай кроме случаев крайней необходимости. Ранее такие рекомендации давал Ростуризм и Роспотребнадзор. Сообщалось, что туроператоры и авиакомпании перестали возить россиян в Китай и что к 4 февраля все туристы должны вернуться из КНР в Россию.

По словам Ломидзе, сейчас на острове Хайнань находится около 1100 россиян, но они скоро должны оттуда уехать.

Российские туроператоры по выездному туризму могут потерять 10-$11 млн, если до конца марта ситуация с инфекцией не урегулируется, подсчитали в АТОР. По данным ассоциации, половина рейсов из в Китай осуществлялись в Шанхай. Самые популярные китайские города у россиян - Шанхай, Пекин, Санья, Гуанчжоу. Только из Москвы ежедневно туда вылетали 54 рейса.

"По данным Ростуризма, глубина продаж туров в Китай достигает июня. По нашим оценкам, забронированных и частично оплаченных туров российских граждан - примерно 30 000 - 32 000. Это не очень много, учитывая, что турпоток из России в КНР составляет около 1,5 млн человек", - объяснила она. По ее сведениям, после рекомендаций Ростуризма приостановить продажи туров в Китай большинство туристов начали перебронировать туры в другие страны.

Ломидзе также предупредила о спаде спроса на Таиланд и Вьетнам из-за их близости к Китаю.

В 2019 году, по оценке АТОР, Россию посетили около 1,27 млн туристов из Китая, это на 20% больше, чем в 2018 году. Спрос на Москву при этом вырос на 54%.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 30 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай МИД АТОР Майя Ломидзе

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