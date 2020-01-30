Туроператоры оценили в $100 млн потери из-за прекращения турпотока из Китая

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российские туроператоры, которые принимают группы из Китая, могут потерять до $100 млн, если ограничения на такие поездки из-за коронавируса продлятся достаточно долго, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ущерб приблизится к этой цифре, если ситуация с распространением инфекции не стабилизируется до конца марта, уточнила она и напомнила, что основной блок бронирования туров из Китая на лето приходится на март.

Китайская сторона запретила выездной туризм с 28 января. С этого дня прекратился организованный турпоток из Китая в Россию, отметила Ломидзе. Кроме того, агрегаторы закрыли возможность бронировать авиабилеты из Китая в другие страны, ограничив этим и самостоятельный туризм.

30 января МИД России рекомендовал согражданам воздержаться от поездок в Китай кроме случаев крайней необходимости. Ранее такие рекомендации давал Ростуризм и Роспотребнадзор. Сообщалось, что туроператоры и авиакомпании перестали возить россиян в Китай и что к 4 февраля все туристы должны вернуться из КНР в Россию.

По словам Ломидзе, сейчас на острове Хайнань находится около 1100 россиян, но они скоро должны оттуда уехать.

Российские туроператоры по выездному туризму могут потерять 10-$11 млн, если до конца марта ситуация с инфекцией не урегулируется, подсчитали в АТОР. По данным ассоциации, половина рейсов из в Китай осуществлялись в Шанхай. Самые популярные китайские города у россиян - Шанхай, Пекин, Санья, Гуанчжоу. Только из Москвы ежедневно туда вылетали 54 рейса.

"По данным Ростуризма, глубина продаж туров в Китай достигает июня. По нашим оценкам, забронированных и частично оплаченных туров российских граждан - примерно 30 000 - 32 000. Это не очень много, учитывая, что турпоток из России в КНР составляет около 1,5 млн человек", - объяснила она. По ее сведениям, после рекомендаций Ростуризма приостановить продажи туров в Китай большинство туристов начали перебронировать туры в другие страны.

Ломидзе также предупредила о спаде спроса на Таиланд и Вьетнам из-за их близости к Китаю.

В 2019 году, по оценке АТОР, Россию посетили около 1,27 млн туристов из Китая, это на 20% больше, чем в 2018 году. Спрос на Москву при этом вырос на 54%.