Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 20:33

В ВОЗ сочли преждевременным объявление ЧС из-за нового коронавируса

Комитет соберется завтра на повторное заседание

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что пока преждевременно объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения из-за зафиксированного в КНР нового типа коронавируса.

"На сегодняшнем заседании комитета стало ясно, что для того, чтобы продвинуться в этом вопросе, нам требуется больше информации. По этой причине я решил попросить экстренный комитет встретиться завтра", - заявил в четверг на пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Экстренный комитет разделился во мнениях относительно того, является ли вспышка нового коронавируса поводом для объявления чрезвычайной ситуации в области международного общественного здравоохранения", - добавил он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что "чрезвычайная ситуация существует в Китае, однако она все еще не приняла характер чрезвычайной для международного здравоохранения".

Представитель организации сообщил, что пока "нет свидетельств передачи вируса от человека к человеку за пределами Китая, но нам многое неизвестно, мы не знаем, как распространяется вирус".

Он прогнозирует, что, "скорее всего, мы увидим больше случаев заражения за пределами Китая и в Китае".

Гебрейесус отметил, что в ВОЗ поступали сообщения о "584 случаях заражения новым типом вируса, среди которых 17 - с летальным исходом".

Ранее СМИ сообщали о 630 зараженных.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее не известный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован). Сначала медики связали вирус с местным рыбным рынком. Однако позднее стало известно, что вирус может передаваться от человека к человеку.

Кроме того, в рамках борьбы с распространением коронавируса в Китае изолировали два города - Хуанган и Ухань.

Министерство здравоохранения Сингапура в четверг подтвердило первый случай заражения новым типом коронавируса.

Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Вьетнаме, Гонконге, Тайване, Макао.

ВОЗ

Новости по теме

Новости
Новый коронавирус в Китае

В Китае зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами эпицентра заражения

Стрелки "Часов Судного дня" передвинуты на 20 секунд вперед к "ядерной полуночи"

Стрелки "Часов Судного дня" передвинуты на 20 секунд вперед к "ядерной полуночи"
Новый коронавирус в Китае

В Саудовской Аравии 30 индийских медсестер изолированы из-за подозрения на коронавирус

Новый коронавирус в Китае

Авиарейс Гуанчжоу-Москва полетит без посадки в Ухане

Александровское подворье не получало уведомлений о переходе в собственность России

Путин предложил провести в 2020 году "важную и символичную" встречу лидеров 5 стран

Новый коронавирус в Китае

В Сингапуре подтвержден первый случай заражения новым типом коронавируса

В Сингапуре подтвержден первый случай заражения новым типом коронавируса

В "Шереметьево" пока не отменили пятничный рейс из Уханя

Троих россиян в Болгарии обвинили в попытке отравить местного торговца оружием Гебрева

Троих россиян в Болгарии обвинили в попытке отравить местного торговца оружием Гебрева
Новый коронавирус в Китае

В Пекине отменили все мероприятия по случаю китайского Нового года из-за вируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');