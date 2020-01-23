В ВОЗ сочли преждевременным объявление ЧС из-за нового коронавируса

Комитет соберется завтра на повторное заседание

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что пока преждевременно объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения из-за зафиксированного в КНР нового типа коронавируса.

"На сегодняшнем заседании комитета стало ясно, что для того, чтобы продвинуться в этом вопросе, нам требуется больше информации. По этой причине я решил попросить экстренный комитет встретиться завтра", - заявил в четверг на пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Экстренный комитет разделился во мнениях относительно того, является ли вспышка нового коронавируса поводом для объявления чрезвычайной ситуации в области международного общественного здравоохранения", - добавил он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что "чрезвычайная ситуация существует в Китае, однако она все еще не приняла характер чрезвычайной для международного здравоохранения".

Представитель организации сообщил, что пока "нет свидетельств передачи вируса от человека к человеку за пределами Китая, но нам многое неизвестно, мы не знаем, как распространяется вирус".

Он прогнозирует, что, "скорее всего, мы увидим больше случаев заражения за пределами Китая и в Китае".

Гебрейесус отметил, что в ВОЗ поступали сообщения о "584 случаях заражения новым типом вируса, среди которых 17 - с летальным исходом".

Ранее СМИ сообщали о 630 зараженных.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее не известный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован). Сначала медики связали вирус с местным рыбным рынком. Однако позднее стало известно, что вирус может передаваться от человека к человеку.

Кроме того, в рамках борьбы с распространением коронавируса в Китае изолировали два города - Хуанган и Ухань.

Министерство здравоохранения Сингапура в четверг подтвердило первый случай заражения новым типом коронавируса.

Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Вьетнаме, Гонконге, Тайване, Макао.