Казахстан эвакуировал своих граждан из Уханя

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Казахстан в воскресенье провел эвакуацию своих граждан из китайского Уханя, сообщила пресс-служба правительства.

На родину вернулись 83 казахстанца, из них 80 человек - студенты. Во время полета их сопровождали казахстанские медики, обеспеченные всеми средствами защиты.

После прибытия в Казахстан эвакуированные прошли проверку здоровья и были отправлены на двухнедельный карантин в специально выделенном корпусе при многопрофильной больнице Нур-Султана в семи километрах от города, говорится в сообщении. В изоляции с пациентами будет контактировать только медицинский персонал, имеющий опыт в работе с особо опасными инфекциями.

В сообщении отмечается, что была обеспечена также эвакуация граждан Киргизии, Белоруссии и Армении по обращению властей этих стран. Число эвакуированных не уточняется.

Россиян вывезут из Уханя 3-4 февраля, будут задействованы самолеты ВКС РФ.