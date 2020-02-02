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В Сомали объявили чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи

В Сомали объявили чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи
Сомалийский фермер, идущий через рой саранчи
Фото: Reuters

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства Сомали объявили чрезвычайное положение в связи с нашествием саранчи, сообщает в воскресенье BBC News.

По данным ООН, в этом году Сомали и Эфиопия столкнулись с самым крупным нашествием саранчи за 25 лет. Популяция саранчи разрослась после недавних проливных дождей. Есть опасения, что проблему могут не успеть решить до начала сбора урожая в апреле.

Насекомые уже добрались до Кении, в которой, по данным агентства Associated Press, ситуация оказалась самой сложной за последние 70 лет. Пока что всего пять самолетов задействованы в распылении инсектицидов.

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