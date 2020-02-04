Бывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец перейдет в Сбербанк России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

По данным издания, в банке Голодец будет курировать социальные и медицинские программы. РБК отмечает, что во вторник бывший вице-премьер была представлена коллективу Сбербанка. Ранее во вторник банк официально сообщил, что бывший глава департамента проектной деятельности Минздрава РФ Давид Мелик-Гусейнов назначен главным исполнительным директором Сбербанка по индустрии здравоохранения.

Голодец в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма.

Голодец в 2002-2008 гг. была заместителем гендиректора по персоналу и социальной политике компании "Норникель", позднее возглавляла совет директоров страховой компании "Согласие".

В 2010 году стала заместителем мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам образования и здравоохранения. В 2012 году перешла на работу в правительство в статусе вице-премьера по социальной политике, здравоохранению и образованию.