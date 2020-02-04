Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:05

Бывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец перейдет в Сбербанк России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

По данным издания, в банке Голодец будет курировать социальные и медицинские программы. РБК отмечает, что во вторник бывший вице-премьер была представлена коллективу Сбербанка. Ранее во вторник банк официально сообщил, что бывший глава департамента проектной деятельности Минздрава РФ Давид Мелик-Гусейнов назначен главным исполнительным директором Сбербанка по индустрии здравоохранения.

Голодец в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма.

Голодец в 2002-2008 гг. была заместителем гендиректора по персоналу и социальной политике компании "Норникель", позднее возглавляла совет директоров страховой компании "Согласие".

В 2010 году стала заместителем мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам образования и здравоохранения. В 2012 году перешла на работу в правительство в статусе вице-премьера по социальной политике, здравоохранению и образованию.

Ольга Голодец

Новости

ВТО частично поддержала апелляцию Украины в споре с РФ по вагонам и стрелкам

МВД подтвердило готовность законопроекта о депортации мигрантов с опасными болезнями

МВД подтвердило готовность законопроекта о депортации мигрантов с опасными болезнями

Что произошло за день: вторник, 4 февраля

"Нафтогаз" получил от "Газпрома" $578 млн за транзит в декабре-феврале

"Нафтогаз" получил от "Газпрома" $578 млн за транзит в декабре-феврале

Бывший вице-премьер Акимов официально возглавил "Почту России"

Карантин для эвакуированных из Китая обнесут двумя периметрами ограждения

Карантин для эвакуированных из Китая обнесут двумя периметрами ограждения

Все школы и вузы Саратова и еще четырех городов закрыли на карантин

Путин несколько раз останавливал кортеж в Череповце, чтобы поговорить с горожанами

Путин несколько раз останавливал кортеж в Череповце, чтобы поговорить с горожанами

В Госдуме обвинили Минюст в возбуждении ненависти к законотворчеству

В Госдуме обвинили Минюст в возбуждении ненависти к законотворчеству

Сопредседатель рабочей группы выступил против упоминания бога в Конституции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');