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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 02:48

Еще десять человек на круизном лайнере Diamond Princess оказались заражены коронавирусом

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Еще десять человек на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине близ японской Иокогамы, показали положительный результат на новый коронавирус, сообщает в четверг министерство здравоохранения Японии.

По последним данным, общее число людей на судне, зараженных новым типом коронавируса, достигло 20 человек.

Эксперты предупреждают, что риск распространения вируса в замкнутом пространстве высок.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. На борту судна находится 2 тыс. 666 туристов и 1 тыс. 045 членов экипажа. В среду в посольстве РФ в Токио "Интерфаксу" сообщили, что на судне находятся 24 гражданина России.

Как отметили в Princess Cruises, министерство здравоохранения Японии потребовало оставить судно на 14-дневный карантин в Йокогаме.

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