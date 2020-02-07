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SpaceX собралась выделить Starlink в самостоятельную компанию и вывести ее на IPO

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Компания Илона Маска Space Exploration Technologies (SpaceX) планирует выделить сервис спутникового интернета Starlink в самостоятельную компанию и вывести ее на IPO, сообщает агентство Bloomberg.

Проект Starlink предусматривает вывод на низкую околоземную орбиту около 12 тыс. спутников к середине 2020-х годов для создания глобальной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX уже запустила более 240 спутников для создания сети Starlink и рассчитывает, что сервис начнет предоставлять клиентам услуги доступа в интернет с лета текущего года. Об этом заявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл в ходе частного мероприятия для инвесторов в Майами, организованного JPMorgan Chase & Co.

"В данный момент мы являемся частной компанией, однако Starlink - это тот вид бизнеса, который мы можем двигать вперед и вывести на биржу, - заявила она. - Это тот самый элемент нашего бизнеса, который мы, вероятно, выделим и выведем на IPO".

IPO Starlink, вероятно, будет поддержано как сотрудниками SpaceX, так и инвесторами компании. Маск не стремился выводить компанию на открытый рынок, поскольку это требует, в частности, детального раскрытия ее финансовых показателей. В связи с этим многие сотрудники, владеющие долями в компании, имели возможность продать их лишь в рамках ограниченного числа частных транзакций. Проведение IPO Starlink позволит давним инвесторам компании зафиксировать прибыль по своим инвестициям, отмечают эксперты.

SpaceX Starlink

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