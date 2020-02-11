Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 05:43

Что случилось этой ночью: вторник, 11 февраля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 42 тыс. человек. Более ста человек умерли в провинции Хубэй за минувшие сутки. Количество погибших с конца декабря превысило тысячу человек.

– Четыре человека стали жертвами взрыва в Кабуле. Взрыв устроил террорист-смертник. Теракт произошел рядом со зданием военной академии.

– Посетителей кинотеатра "Октябрь" эвакуировали из-за возгорания. Пришлось вывести на улицу 2,5 тысячи человек. Во вторник кинотеатр будет работать по расписанию.

– Число пострадавших военных США после удара Ирана превысило 100 человек. Они получили легкие черепно-мозговые травмы. Почти 70% пострадавших вернулись на службу.

– Белый дом предложил потратить более $700 млн на противодействие России. Часть денег пойдет на программу по отказу стран от российского оружия. США будут противодействовать дезинформации со стороны России.

– Участницу Pussy Riot Толоконникову задержали в Петербурге. Ее и еще 12 человек задержали в художественной студии во время съемок. К утру задержанных отпустили.

Новости

Четыре человека стали жертвами взрыва в Кабуле

Четыре человека стали жертвами взрыва в Кабуле
Новый коронавирус в Китае

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 42 тыс. человек

Число пострадавших военных США после удара Ирана превысило 100 человек

Число пострадавших военных США после удара Ирана превысило 100 человек
Новый коронавирус в Китае

Более 100 человек за сутки умерли от коронавируса в провинции Хубэй

Белый дом предложил потратить более $700 млн на противодействие России

Трамп предположил, что РФ создала гиперзвуковые ракеты, узнав о планах Обамы

Трамп предположил, что РФ создала гиперзвуковые ракеты, узнав о планах Обамы

Трамп сообщил о наличии у США множества "супербыстрых" ракет для противостояния РФ

Трамп заявил, что Китай и РФ вынуждают США наращивать ядерный арсенал

Трамп заявил, что Китай и РФ вынуждают США наращивать ядерный арсенал

Турция сообщила о "нейтрализации" 101 сирийского военного в ответ на обстрел в Идлибе

Турция сообщила о "нейтрализации" 101 сирийского военного в ответ на обстрел в Идлибе

В Белоруссии заявили о планах покупать у России нефть по цене 83-85% от мировой

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');