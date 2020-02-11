Что случилось этой ночью: вторник, 11 февраля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 42 тыс. человек. Более ста человек умерли в провинции Хубэй за минувшие сутки. Количество погибших с конца декабря превысило тысячу человек.

– Четыре человека стали жертвами взрыва в Кабуле. Взрыв устроил террорист-смертник. Теракт произошел рядом со зданием военной академии.

– Посетителей кинотеатра "Октябрь" эвакуировали из-за возгорания. Пришлось вывести на улицу 2,5 тысячи человек. Во вторник кинотеатр будет работать по расписанию.

– Число пострадавших военных США после удара Ирана превысило 100 человек. Они получили легкие черепно-мозговые травмы. Почти 70% пострадавших вернулись на службу.

– Белый дом предложил потратить более $700 млн на противодействие России. Часть денег пойдет на программу по отказу стран от российского оружия. США будут противодействовать дезинформации со стороны России.

– Участницу Pussy Riot Толоконникову задержали в Петербурге. Ее и еще 12 человек задержали в художественной студии во время съемок. К утру задержанных отпустили.