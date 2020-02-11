Число пострадавших военных США после удара Ирана превысило 100 человек

Манекен американского солдата, установленный шиитскими сторонниками Ирана в Багдаде (архив) Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Легкие черепно-мозговые травмы диагностированы у более 100 американских военнослужащих после ракетного удара Ирана по авиабазам в Ираке, где размещены войска США, сообщает Пентагон.

Согласно заявлению Минобороны США, соответствующий диагноз был поставлен 109 военнослужащим.

Ранее сообщалось о 64 пострадавших.

В заявлении также говорится, что почти 70% пострадавших вернулись на службу.

"Мы благодарны нашим медицинским специалистам, которые усердно работали над обеспечением надлежащего уровня ухода за нашими военнослужащими, что позволило почти 70% диагностированных вернуться на службу. Мы должны продолжать решать проблемы физического и психического здоровья вместе", - говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Алиссы Фара.

Первоначально ведомство сообщало, что в результате ракетного удара никто не погиб и не пострадал.

В ночь на 8 января Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.