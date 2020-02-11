Четыре человека стали жертвами взрыва в Кабуле

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В результате теракта вблизи военной академии в Кабуле погибли четверо, ранены 10 человек, сообщили местные СМИ во вторник.

По предварительным данным, в результате взрыва, осуществленного террористом-смертником вблизи военной академии имени маршала Фахима в Кабуле, погибло четыре человека, в том числе двое курсантов военной академии и двое гражданских лиц, сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя структур безопасности.

Еще 10 человек, в том числе курсанты и мирные жители, получили ранения и доставлены в лечебные учреждения афганской столицы. Взрыв произошел на автостоянке, которой пользуются военные и гражданские лица.

Ранее начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими сообщил журналистам, что взрыв вблизи КПП военной академии, примерно в 7 часов утра (5:30 МСК), совершил террорист-смертник.

Пока ни одна из действующих в стране антиправительственных групп не взяла на себя ответственность за нападение.