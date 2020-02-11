Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 01:32

Кинотеатр "Октябрь" возобновит работу во вторник

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Московский кинотеатр "Октябрь" начнет работу в утро вторника после короткого замыкания в кассовой зоне во время премьеры фильма "Лед 2", сообщили "Интерфаксу" в сети кинотеатров "КАРО".

Во время премьерного показа "Лед 2" в результате замыкания проводки произошло небольшое задымление в кассовой зоне. Сотрудники кинотеатра эвакуировали 2500 человек.

Ранее сообщалось о возгорании в "Октябре" из-за короткого замыкания. С ним удалось справиться до приезда пожарных расчетов.

кинотеатр "Октябрь"

Новости

Участницу Pussy Riot Толоконникову задержали в Петербурге

Участницу Pussy Riot Толоконникову задержали в Петербурге

Усманов передал в музей в Лозанне рукопись манифеста барона де Кубертена

"Паразиты" получили главный "Оскар"

"Паразиты" получили главный "Оскар"

Лучшей актрисой по версии Американской киноакадемии стала Рене Зеллвегер

Хоакин Феникс удостоился "Оскара" как лучший актер

Хоакин Феникс удостоился "Оскара" как лучший актер

Пон Чжун Хо получил премию "Оскар" как лучший режиссер

Картину "Паразиты" отметили "Оскаром" как лучший фильм на иностранном языке

Картину "Паразиты" отметили "Оскаром" как лучший фильм на иностранном языке

Брэд Питт стал лучшим актёром второго плана по версии Американской киноакадемии

Московские чиновники разрешили нанести 228 новых граффити на фасады зданий

Руководство "Ленфильма" сменилось, несмотря на протест коллектива

Руководство "Ленфильма" сменилось, несмотря на протест коллектива
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');