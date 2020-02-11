Кинотеатр "Октябрь" возобновит работу во вторник

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Московский кинотеатр "Октябрь" начнет работу в утро вторника после короткого замыкания в кассовой зоне во время премьеры фильма "Лед 2", сообщили "Интерфаксу" в сети кинотеатров "КАРО".

Во время премьерного показа "Лед 2" в результате замыкания проводки произошло небольшое задымление в кассовой зоне. Сотрудники кинотеатра эвакуировали 2500 человек.

Ранее сообщалось о возгорании в "Октябре" из-за короткого замыкания. С ним удалось справиться до приезда пожарных расчетов.