ВМС США запланировали рекордные закупки противокорабельного оружия

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Новый бюджет военно-морских сил США на предстоящий финансовый год предусматривает рекордную закупку в течение 2021-25 годов 850 новейших ракет, предназначенных исключительно для поиска и уничтожения боевых кораблей противника, следует из проекта военного бюджета.

Бюджет ВМС на закупку вооружений всех типов вырос на $800 млн по сравнению с прошлым годом, когда расходы на эти цели составляли $4,1 млрд, и на $1,7 млрд по сравнению с 2016 годом.

Увеличение поставок противокорабельных комплексов предпринимается на фоне прогнозов американских военных экспертов, согласно которым к 2035 году Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая будет насчитывать в своем составе 420 боевых кораблей и по количественному составу превзойдет ВМС США.

ВМС США планируют получить для палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18 E/F Super Hornet 210 новых противокорабельных крылатых ракет дальнего действия - Long-Range Anti-Surface Missile (LRASM) корпорации Lockheed Martin. Ракета с боеголовкой массой 450 кг и дальностью стрельбы до 980 км, предназначена для высокоточного поражения надводных целей, наведение на которые осуществляется с помощью комбинированной инерционно-спутниковой системы. Она также имеет радиолокационную головку самонаведения на движущийся объект и оптико-электронную систему. Ракета сама может идентифицировать и выбирать нужную цель. Запуск LRASM происходит вне зоны ПВО корабля противника.

С 2017 по 2020 год в ВМС США было поставлено только 99 таких ракет.

В предстоящие пять лет ВМС США также должны будут получить 451 модернизированную крылатую ракету Tomahawk. Усовершенствованные ракеты, получившие обозначение Maritime Strike Tomahawk (MST) компании Raytheon, с новой головкой самонаведения позволяют атаковать как стационарные наземные, так и движущиеся морские цели на дальности 1,6 тыс. км.

Кроме того, ВМС США закупят 189 противокорабельных ракет Naval Strike Missile, имеющих загоризонтную дальность стрельбы около 185 км. Они призваны повысить боевые возможности кораблей меньшего класса, чем крейсеры и эсминцы. Ракета предназначена для поражения кораблей противника, полет проходит на малых высотах, чтобы затруднить обнаружение радарами. Ракета, оснащенная инфракрасной системой наведения, может выбирать цель в группе кораблей противника и будет атаковать только нужную цель.

Помимо 850 противокорабельных ракет ВМС США в предстоящие пять лет намерены закупить 775 ракет SM-6 missile компании Raytheon. Ракета в первую очередь предназначена для обеспечения противоракетной обороны, однако также может применяться по надводным целям.

Таким образом, с 2020 по 2025 год в ВМС США поступит в общей сложности 1625 ракет, способных уничтожать надводные цели, что превосходит аналогичные закупки в последние годы.