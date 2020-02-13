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Жилой дом под Киевом эвакуировали из-за тротила в подвале

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В украинском городе Белая Церковь (Киевская область) полиция эвакуировала около 200 жителей пятиэтажного дома из-за тротила, который нашли в подвале.

"Опасную находку обнаружили в подвале новоселы 5-этажного дома. По предварительным данным, взрывчатка принадлежала покойному местному жителю", - сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

На месте происшествия работали полицейские, спасатели. Дом отключили от газа. Взрывотехники проводят мероприятия по изъятию тротила.

Между тем вечером в четверг пресс-центр главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и области сообщил, что координационная группа Антитеррористического центра при столичном главке СБУ 17-21 февраля проведет масштабные антитеррористические учения в Белой Церкви и прилегающих районах.

По данным ведомства, в учениях примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), Вооруженных сил Украины и органов госвласти. В связи с этим СБУ призывает жителей Киевской области во время учений сохранять спокойствие из-за сосредоточения в отдельных районах населенных пунктов спецназовцев и военных, а также с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.

"Также обращаемся с просьбой соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - говорится в сообщении.

Белая Церковь Киевская область Украина СБУ

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