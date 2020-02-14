Вывезенным из Уханя французам выдали на родине специальные сертификаты

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Первая группа французов, вывезенная 14 дней назад из эпицентра распространения нового коронавируса - города Ухань, в пятницу получила разрешение вернуться домой после завершения карантина, им также выдали специальные сертификаты, сообщают французские СМИ.

Речь идет о 181 человеке, которого эвакуировали из Уханя, а затем отправили на две недели на карантин в коммуну Карри-ле-Руэ на средиземноморском побережье Франции. Каждый из них получил специальный сертификат, на котором указано, что человек не заражен коронавирусом и не представляет опасности для окружающих.

Ранее в феврале французский Минздрав сообщил об 11 заразившихся "уханьским" коронавирусом в стране. Из них несколько человек оказались гражданами Великобритании.

Новая инфекция начала распространяться из столицы провинции Хубэй Уханя в декабре 2019 года. Источником коронавируса китайские ученые называют змей. Известно, что первые заболевшие в Ухане посещали оптовый рынок или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных - змей, птиц, летучих мышей. После вспышки пневмонии его закрыли на карантин.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 63 851 человек, смертельный исход зафиксирован в 1038 случаев.