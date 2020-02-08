Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:35

Во Франции выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Во Франции новый тип коронавируса выявлен еще у пяти человек, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Аньез Бузин.

Отмечается, что среди заболевших четверо взрослых и один ребенок. Все они - граждане Великобритании. По данным Минздрава, первым заразившимся оказался мужчина, побывавший в Сингапуре в январе. Состояние пациентов не вызывает опасений.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся новым коронавирусом достигло 34 546 человек, зафиксированы 722 смертельных случая.

Ранее в субботу стало известно, что в Ухане умер гражданин США, у которого был выявлен коронавирус. Это первый случай смерти американца от нового вируса. Также среди погибших был японец, однако на момент смерти наличие у него коронавируса подтверждено не было.

Новость дополняется

Хроника 09 января – 08 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Франция

Новости по теме

Новости

Netflix рассказал об ограничениях доступа к фильмам по запросам властей

Трамп уволил нескольких человек за показания против него

Трамп уволил нескольких человек за показания против него

Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана

Что случилось этой ночью: суббота, 8 февраля

Дипломаты высказались о роли прав человека во внешней политике России

Новый коронавирус в Китае

Число заразившихся новым коронавирусом приблизилось к 35 тыс.

Число заразившихся новым коронавирусом приблизилось к 35 тыс.
Новый коронавирус в Китае

В провинции Хубэй зарегистрирован 81 новый случай смерти из-за коронавируса

Fitch подтвердило рейтинги России на уровне "BBB" со "стабильным" прогнозом

Пенс не опроверг вероятность провала сделки с Лондоном из-за его уступки Huawei

Пенс не опроверг вероятность провала сделки с Лондоном из-за его уступки Huawei

США выделят Китаю $100 млн на борьбу с коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');