Во Франции выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Во Франции новый тип коронавируса выявлен еще у пяти человек, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Аньез Бузин.

Отмечается, что среди заболевших четверо взрослых и один ребенок. Все они - граждане Великобритании. По данным Минздрава, первым заразившимся оказался мужчина, побывавший в Сингапуре в январе. Состояние пациентов не вызывает опасений.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся новым коронавирусом достигло 34 546 человек, зафиксированы 722 смертельных случая.

Ранее в субботу стало известно, что в Ухане умер гражданин США, у которого был выявлен коронавирус. Это первый случай смерти американца от нового вируса. Также среди погибших был японец, однако на момент смерти наличие у него коронавируса подтверждено не было.

Новость дополняется