Петра Павленского осудили во Франции на три года

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Акционист-эмигрант из России Петр Павленский в четверг приговорен к трем годам заключения, два из которых он будет отбывать условно, сообщила французская пресса.

При этом он уже может быть освобожден из-под стражи в силу того, что уже отбыл в заключении 11 месяцев.

В заключительном слове Павленский призвал убрать Банк Франции с площади Бастилии в Париже и поприветствовал движение "желтых жилетов".

Павленский в четверг предстал перед судом во Франции по делу о поджоге здания Банка Франции осенью 2017 года.

Помимо Павленского, на скамье подсудимых в парижском Дворце правосудия оказалась и его экс-соратница Оксана Шалыгина.

Обоих обвиняют в "порче имущества способом, угрожающим жизни людей".

В конце 2017 года Павленский, получивший во Франции политическое убежище, совершил поджог здания отделения Банка Франции на площади Бастилии. Французская полиция задержала его и Шалыгину на месте проведения этой акции.

Позже он пояснил, что цель акции - "революционный пожар" во всем мире. "Банк Франции занял место на площади Бастилии (тюрьма Бастилия в годы революции была символом французской монархии - ИФ), банкиры заняли место монархов. Великая французская революция сделала из Франции символ свободы для всего мира... Возрождение революционной Франции вызовет революционный пожар по всему миру", - заявил тогда Павленский.

В начале января 2018 года Шалыгину освободили под подписку о невыезде. Самого Павленского отпустили из-под стражи в сентябре прошлого года. В его отношении был установлен судебный контроль, в соответствии с которым он обязан являться при необходимости в полицию.

Павленский известен перформансами, в основном, связанными с самоистязанием. Одна из его последних акций заключалась в поджоге двери здания ФСБ на Лубянке, за что он был приговорен к штрафу в 500 тыс. рублей.

В середине января стало известно, что Павленский уехал во Францию, опасаясь, по его мнению, незаконного уголовного преследования.