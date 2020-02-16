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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:02

Спасатели нашли тело российской туристки, попавшей под лавину в Грузии

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Грузинские спасатели в воскресенье утром обнаружили тело российской туристки, попавшей накануне под снежную лавину на горнолыжном курорте Гудаури на севере страны (регион Мцхета-Мтианети), сообщает агентство развития горных курортов Грузии.

В поисках участвовали 50 спасателей.

По информации агентства, погибшая туристка вместе с другими спускалась накануне с запрещенного участка горы, что привело к образованию лавины. Троих лыжников спасателям удалось вывести в безопасное место.

Грузия

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