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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:55

Землетрясение магнитудой 6 зарегистрировано близ Новой Зеландии

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6 произошло в Тихом океане в 605 км к северо-востоку от города Торанга на Северном острове в Новой Зеландии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 03:28 мск в понедельник землетрясения имел координаты -33.25 градуса южной широты и -179.99 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".

Новая Зеландия

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