Пекин сменил партийных руководителей Хубэя и Уханя

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В китайской провинции Хубэй и ее столице - Ухане - сменилось партийное руководство, сообщает CGTN. Город считается источником распространения нового коронавируса, в нем и во всей провинции намного выше уровень заболеваемости и смертности по сравнению с остальной территорией КНР.

Секретарь парткома провинции Цзян Чаолян оставил эту должность. Его заменил 63-летний Ин Юн, мэр Шанхая с 2017 года. До перевода в Шанхай он был председателем суда провинции Чжэцзян. Bloomberg называет его протеже председателя КНР Си Цзиньпина.

Также отправлен в отставку секретарь горкома Уханя Ма Гоцян, на смену ему пришел Ван Чжулинь, бывший секретарь горкома Цзинаня (столица Шаньдуна).

CGTN отмечает, что это первые значительные кадровые решения в руководстве Хубэя. Bloomberg заключает, что эти кадровые перестановки демонстрирует недовольство Пекина тем, как власти провинции Хубэй справляются с угрозой коронавируса.

По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом Covid-19 в Хубэе достигло 48 206, за сутки с помощью новейших методов диагностики были выявлены 14 840 новых случаев. Всего в Китае на утро 13 февраля 59 651 случай заражения (с учетом Тайваня, Макаоу и Гонконга), за пределами Китая - еще 445. Умерли 1363 человека (на Ухань приходится 1036 смертей).