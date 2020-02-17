Роспотребнадзор не выявил новых случаев заражения коронавирусом

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В России не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом Covid-19, сообщил Роспотребнадзор. По-прежнему, единственными переболевшими остаются два гражданина КНР, которых выписали 11 и 12 февраля.

Наличие у них вирус подтвердили в лаборатории ГНЦ "Вектор".

На утром 17 февраля в Китае с учетом Гонконга, Макао и Тайваня было зафиксировано 70 635 случаев заражения новым коронавирусом, еще 688 - за пределами КНР. В Китае умерли 1772 заразившихся, в том числе один человек в Гонконге и один в Тайване. Еще трое умерли за пределами Китая, в том числе первая смерть произошла в Европе.

Власти Хубэя запретили населению выходить из домов, в регионе также запрещено движение транспорта, кроме машин медицинских и экстренных служб.

По данным российского посольства в Китае, под контролем находятся 546 016 человек, контактировавших с заразившимися, 150539 из них находятся под медицинским наблюдением. О случаях заражения россиян в Китае дипломаты не сообщают.