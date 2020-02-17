Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 08:04

Роспотребнадзор не выявил новых случаев заражения коронавирусом

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В России не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом Covid-19, сообщил Роспотребнадзор. По-прежнему, единственными переболевшими остаются два гражданина КНР, которых выписали 11 и 12 февраля.

Новый коронавирус в Китае

Наличие у них вирус подтвердили в лаборатории ГНЦ "Вектор".

На утром 17 февраля в Китае с учетом Гонконга, Макао и Тайваня было зафиксировано 70 635 случаев заражения новым коронавирусом, еще 688 - за пределами КНР. В Китае умерли 1772 заразившихся, в том числе один человек в Гонконге и один в Тайване. Еще трое умерли за пределами Китая, в том числе первая смерть произошла в Европе.

Власти Хубэя запретили населению выходить из домов, в регионе также запрещено движение транспорта, кроме машин медицинских и экстренных служб.

По данным российского посольства в Китае, под контролем находятся 546 016 человек, контактировавших с заразившимися, 150539 из них находятся под медицинским наблюдением. О случаях заражения россиян в Китае дипломаты не сообщают.

Мир спрятался за маской

13
Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Китай Роспотребнадзор Хубэй

Новости по теме

Новости

Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей советских репрессий

Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей советских репрессий

Мишустин поручил вице-премьерам и министрам посетить проблемные регионы

ФСБ задержала в Крыму участника украинского вооруженного батальона

ФСБ задержала в Крыму участника украинского вооруженного батальона

Вылетевший из Уфы на Пхукет "Боинг" сменил курс и направляется в Москву

Автобус с российскими туристами опрокинулся по дороге из Петрозаводска в Финляндию

Мужчина застрелил супругу и совершил суицид в Подмосковье

В СПЧ сочли оскорбительным высказывание протоиерея Смирнова о гражданских женах

Что произошло за день: воскресенье, 16 февраля

Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес

Украинские моряки арестованы на 10 суток за браконьерство в Азовском море

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');