МИД РФ предупредил россиян, выезжающих за границу, об угрозе со стороны США

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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российское внешнеполитическое ведомство рекомендовало гражданам РФ взвешивать риски при планировании поездок в США, учитывать факт возможного преследования со стороны Вашингтона.

"Хотели бы, однако, рекомендовать при планировании зарубежных поездок тщательно взвешивать существующие риски преследования с американской стороны. Прежде всего, это относится к выездам в США и страны, имеющие с ними договоры о выдаче", - говорится в предупреждении, опубликованном на сайте МИД РФ в понедельник.

В опубликованном списке на сайте Госдепа Соединенных Штатов указаны 109 стран. На Смоленской площади напомнили, что Москва много раз призывала Вашингтон нормализовать взаимодействие в данной сфере на основе российско-американского Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года. Однако в США игнорируют такие призывы и "активно продолжают аресты россиян по всему миру", подчеркнули в МИД. "С 2008 года на территории третьих государств зафиксировано уже 53 таких случая, из которых шесть произошло в 2019 году", - отметили в министерстве.

В МИД РФ обратили внимание, что ранее, с 2013 по 2019 года министерство также публиковало аналогичные предупреждения россиянам, выезжающим за рубеж, где существует риск уголовного преследования граждан РФ со стороны американских правоохранительных органов и спецслужб. "Такая опасность существует как в самих США, так и по запросам их властей в третьих странах", - говорится в предупреждении.

В российском ведомстве подчеркнули, что "ситуация осложняется тем, что после закрытия американскими властями в 2017-2018 годах генеральных консульств России в Сан-Франциско и Сиэтле наша страна полностью лишилась консульского присутствия на Западном побережье США". "Это серьезно ударило по возможностям своевременно оказывать поддержку содержащимся там в тюрьмах россиянам", - заключили во внешнеполитическом ведомстве.

"Граждане России, оказавшись в руках американской юстиции, нередко сталкиваются с предвзятым отношением и настоящим правовым произволом", - обратили внимание на Смоленской площади. Как утверждают в МИД РФ, "чтобы добиться признательных показаний по сфабрикованным делам", арестованных в Штатах россиян "подвергают мощному психологическому давлению, создают невыносимые условия содержания", как в ситуации с Марией Бутиной, "которую в США осудили только за ее российский паспорт".

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили и о других осужденных в США россиянах, в частности, о Константине Ярошенко и Викторе Буте, которых "показательно" приговорили к "огромным тюремных срокам" потому, что те не признали своей вины в инкриминируемых им преступлениях, подчеркнули в МИД.