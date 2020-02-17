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В Париже усомнились, что Павленский мог без посторонней помощи вызвать политический скандал

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российский художник-акционист Петр Павленский вряд ли сумел бы в одиночку спровоцировать крупный политический скандал, разразившийся во Франции на прошлой неделе, заявила в понедельник представитель правительства страны Сибет Ндиайе.

"Я не хочу рассуждать о теории заговора. Тем не менее, не могу не отметить, что для выполнения всего, что было сделано, требовались определенные технические навыки", - сказала она в эфире телеканала LCI. "Нужно было разработать сайт, написать идеальные тексты на французском, - и это с учетом того, что Петр Павленский владеет нашим языком не в совершенстве", - добавила представитель правительства.

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"Так что ему наверняка помогали. Я не уверена, что он - главное действующее лицо в этом деле", - сказала она.

Собеседница телеканала не стала делать предположения о том, мог ли кто-то использовать Павленского для некой политической игры. "Пока рано говорить об этом, потому что расследование только началось. Нужно дать возможность следователям сделать свою работу", - заявила Ндиайе.

Павленский, взявший на себя ответственность за публикацию компрометирующего видео интимного содержания о Бенжамене Гриво, кандидате в мэры Парижа от правящей партии "Вперед, республика" Эммануэля Макрона, был задержан в субботу.

Срок содержания под стражей истекает в понедельник вечером. Кроме того, на выходных следователи задержали и сожительницу Павленского Александру де Таддео. Предполагается, что именно ей Гриво отправил видео интимного характера, которое Павленский затем опубликовал в интернете.

Первоначальная причина задержания художника - проявление насилия с применением оружия 31 декабря 2019 года. Однако его допросили и по делу Гриво.

Ранее французские СМИ сообщали, что судебные власти Франции проводят расследование инцидента с участием Павленского в ночь на 1 января 2020 года в Париже.

Согласно полученной следователями информации, во время вечеринки произошла ссора между Павленским и группой людей. В итоге, по словам очевидцев, акционист схватил кухонный нож и принялся угрожать им обидчикам. По информации портала Mediapart, два человека получили ножевые ранения. В свою очередь Павленский получил удар бутылкой по голове.

На прошлой неделе Павленский прославился новым "перформансом". На сайте Pornopolitique были опубликованы видеозапись и интимные снимки Гриво. Павленский заявил, что данная публикация - дело его рук и что он продолжит публиковать компромат на "лицемерных французских политиков".

По информации акциониста, французский политик отправлял эти фото и видео некой неизвестной девушке. Позже стало известно, что речь, скорее всего, идет об Александре де Таддео. В переписке с ней Гриво проводил параллель между семьей и тюрьмой. В комментарии, который сопровождал публикацию интимных материалов, Павленский упрекал в лицемерии политика, публично отстаивающего семейные ценности.

При этом у французских журналистов возникли вопросы по поводу того, кто создавал этот сайт. Согласно открытым данным, сайт появился около двух месяцев назад и, если верить IP-адресу, был создан в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния, США). Однако, как говорится в сообщениях, это вовсе не значит, что человек, запустивший сайт, действительно житель Калифорнии, так как эти данные легко подделать.

СМИ указывают, что публикация такого рода материалов во Франции - уголовное преступление, наказание за которое - два года тюрьмы и штраф в 60 тыс. евро.

Гриво уже сообщил, что намерен подать в суд на того или тех, кто разместил в открытом доступе информацию о его личной жизни.

В минувшую пятницу французские СМИ сообщали, что Гриво снял свою кандидатуру на выборах из-за этой публикации. Политик назвал ее "подлой атакой".

Франция Петр Павленский Бенжамен Гриво

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