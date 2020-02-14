Свыше 500 китайцев поместили на карантин в 66 российских регионах

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - По данным Роспотребнадзора, в России на территории 66 регионов под карантином из-за ситуации с коронавирусом Covid-19 находятся 548 граждан Китая.

По данным на четверг, 13 февраля, у этих регионах развернуто 129 учреждений для меднаблюдения на 7615 мест, где находятся китайские граждане, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора, опубликованном в пятницу. "В резерве 212 учреждений на 11784 места", - отметили в ведомстве.

Значительная часть из размещенных в медучреждениях китайцев может находиться под наблюдением на Дальнем Востоке, также сообщили в Роспотребнадзоре. В этом регионе с 1 февраля под наблюдением находятся 453 гражданина КНР, в том числе и имеющих вид на жительство в РФ, уточнили в федеральной службе.

По данным на утро пятницы, новых случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России нет, два ранее инфицированных гражданина КНР на этой неделе были выписаны российскими медиками.

Ранее Госкомитет здравоохранения КНР сообщал, что в стране по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 по московскому времени четверга, 13 февраля) число заболевших пневмонией, вызываемой Covid-19, составило 63851 человек, 1,38 тыс. человек скончались.