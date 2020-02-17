Киев опроверг слухи об отмене воинского приветствия "Слава Украине!"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Прекращение действия закона о Строевом уставе Вооруженных сил Украины не отменяет воинское приветствие, которое будет закреплено в ведомственном документе, заявляют в Минобороны.

"(. . .) Министерство обороны Украины дает разъяснения по поводу ряда важных вопросов. Среди них абсолютно неверное толкование об отмене в украинской армии воинского приветствия "Слава Украине!" - "Героям слава!", - сообщила пресс-служба военного ведомства.

Там пояснили, что после отмены закона о Строевом уставе будет издан приказ Минобороны, который определит, помимо прочего, требования к выполнению воинского приветствия, само приветствие "Слава Украине!" и ответ на него "Героям слава!".

Верховная рада проголосовала за отмену закона о Строевом уставе 5 февраля. 11 февраля закон был передан на подпись президенту Украины. Как отмечается в пояснительной записке, задачей законопроекта является приведение нормативно-правовых актов Украины в соответствие с евроатлантическими нормами и критериями членства в НАТО.

После этого в ряде СМИ появились публикации, утверждающие, что принятый закон "О признании утратившим силу Закон Украины "О Строевом уставе Вооруженных сил Украины" отменяет воинское приветствие "Слава Украине!".