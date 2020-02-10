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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:01

Apple продлила приостановку работы магазинов в КНР из-за коронавируса

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Американская компания Apple продлила приостановку работы своих магазинов в Китае из-за продолжающегося распространения эпидемии, вызванной коронавирусом, пишет Bloomberg.

Как сообщалось ранее, Apple приостановила работу своих 42 магазинов в стране до 10 февраля. Компания сообщила 7 февраля, что готовится возобновить работу магазинов, но не назвала конкретной даты.

По информации на сайте Apple, большинство магазинов в Китае будут закрыты до конца этой недели. Как отмечают в компании, возобновление работы магазинов и офисов произойдет после "тщательных консультаций с экспертами в области здравоохранения и государственными властями".

Apple Китай

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