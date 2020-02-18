Рынок акций РФ открылся снижением индексов и подорожанием акций "ТГК-2"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен blue chips на фоне отката фондовой Азии и нефти на сохраняющихся опасениях негативного влияния вспышки коронавируса из Китая на мировую экономику; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,3-0,4%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3098,76 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1538,0 пункта (-0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1%.

Доллар вырос до 63,69 рубля (+0,22 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-1%), "Магнита" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -0,4% "префы"), "Роснефти" (-0,7%), Сбербанка (-0,7%), ВТБ (-0,6%), "Россетей" (-0,6%), "Мосбиржи" (-0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), "РусАла" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,5%).

Продолжилось ралли акций "ТГК-2" (+21,3% и +9,9% "префы") - обыкновенные бумаги подскочили до 0,00916 рубля - максимума с июня 2010 года. Также подросли бумаги ПАО "Полюс" (+0,3%), "Распадской" (+0,2%).

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня президентов, в Азии во вторник фондовые индексы снижаются (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, китайский Shanghai Composite теряет 0,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,35%) на фоне новостей от Apple Inc - компания предупредила инвесторов о том, что ее выручка во втором финансовом квартале (заканчивается 30 марта) не достигнет объявленных ранее значений из-за вспышки коронавируса.

ВВП Китая в первом квартале 2020 года может упасть на 2,5% по сравнению с предыдущим кварталом, считают эксперты Capital Economics. Они также отмечают, что спад в экономике начинает распространяться на другие страны через цепочки поставок. Capital Economics отмечает, что импорт в Южную Корею в первую декаду февраля упал на 50% в годовом выражении, что стало самым большим падением со времен азиатского финансового кризиса 1997 года.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 понедельника по московскому) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 72436 человек, смертельный исход зафиксирован в 1868 случаях (смертность 2,6%).

В больницах Китая проходят курс лечения 58016 тыс. человек, состояние более 11,7 тыс. больных оценивается как тяжелое. В то же время более 1,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

Нефть утром во вторник также возобновила снижение, трейдеры оценивают меры поддержки, нацеленные на смягчение влияния вспышки коронавируса на экономику. Цена Brent находится на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $57,09 за баррель (-1% и +0,6% в понедельник), апрельская цена WTI - $51,96 за баррель (-0,7% к уровню пятницы).

Трейдеры ожидают "V-образного" восстановления во всех секторах, которые были затронуты вспышкой коронавируса, пишут аналитики Citigroup, которые, в свою очередь, прогнозируют более длительное восстановление на товарных рынках. По их мнению, нефтяные цены останутся низкими в первой половине 2020 года и восстановятся к концу года. В феврале спрос в Китае может упасть примерно на 3,4 млн б/с, в то время как снижение в среднем составит 1,5 млн б/с в первом квартале и 0,4 млн б/с по итогам года.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) снизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), чтобы уменьшить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса. Помимо этого, НБК влил 200 млрд юаней ($28,62 млрд) в банковскую систему в рамках MLF и еще 100 млрд юаней за счет семидневных операций обратного РЕПО.

Власти Сингапура планируют выделить бюджетные средства, чтобы смягчить спад в туризме и торговле, пишет Bloomberg.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром во вторник вероятна коррекция вниз по индексу РТС под влиянием внешнего фона. Корпорация Apple предупредила о срыве целей по выручке из-за влияния коронавируса в Китае, что напомнило трейдерам о рисках и стало поводом к коррекции вниз на рынках акций в целом. В 14:00 по московскому времени ожидается отчетность американского оператора сети розничной торговли Walmart. На валютном рынке доллар сохраняет статус "защитной" валюты, в начале торгов возможно некоторое укрепление доллара к рублю.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, острота восприятия проблемы коронавируса из Китая заметно снизилась, но тревоги остаются.

Народный банк Китая снизил среднесрочную ставку до 3,15% с 3,25% и влил в финансовую систему еще 300 млрд юаней. Кроме того, Китай сообщает уже о 10,8 тыс. выздоровевших от коронавируса Covid-19. В нефти сохраняются надежды на расширение ограничений добычи в рамках ОПЕК+, да и возможное скорое прохождение пика заболеваемости коронавирусом также будет позитивом для сырьевых активов.

Тем не менее, настроения утром во вторник на рынках испортились после предупреждения компанией Apple о том, что она не сможет выполнить свои планы по выручке в I квартале из-за проблем с поставками комплектующих и слабого китайского спроса. В самом Китае заявляют, что с 2 марта начнут принимать заявки местных компаний на поставку американской продукции в беспошлинном режиме. Предварительный список американских товаров включает 696 наименований, включая свинину, сою, нефть и природный газ.

Число новых случаев заражения Covid-19 в Китае упало ниже 2 тыс. в сутки. Однако на рынке пока сомневаются, что проблема близка к преодолению. Нефть поддерживается тем фактом, что производство в ОПЕК снизилось само собой без официальных решений. В частности, продолжающаяся гражданская война в Ливии сократила производство, по заявлению Национальной нефтяной компании, до 135,7 тыс. б/с с прежних 1,2 млн б/с.

Российский рынок может потерять в начале дня от 0,5% по индексу МосБиржи. В рубле ситуация не столь драматична. Слабость китайского спроса может ухудшить торговый баланс. Однако в резервах ЦБ много золота, а оно дорожает. Поэтому возможное ослабление рубля будет несущественным. Экспортеры готовятся к уплате налогов, а в среду, 19 февраля, Минфин проведет очередные размещения ОФЗ, отмечает Кочетков.