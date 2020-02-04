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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:35

В ВОЗ сообщили, что вспышка коронавируса пока не переросла в пандемию

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Распространение нового типа коронавируса не представляет собой в настоящее время пандемию, сообщили во вторник во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Новый коронавирус в Китае

"У нас - эпидемия с многочисленными очагами (распространения - ИФ)", - сказала директор департамента пандемических и эндемических заболеваний ВОЗ Сильви Бриан в ходе пресс-конференции. Она добавила, что на данный момент за пределами Китая случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 23 странах.

Пандемией считается чрезвычайно сильная эпидемия, которая распространяется в мировых масштабах. В частности, ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году при распространении гриппа H1N1, который еще называют "свиным гриппом".

Новый тип коронавируса начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй - города Ухань - в декабре прошлого года. К настоящему времени число зараженных в стране превысило 20 тыс. человек. Летальный исход зафиксирован в более чем 420 случаях.

30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
ВОЗ Сильви Бриан Китай

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