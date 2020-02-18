Правительство Германии отмежевалось от плана из 12 шагов по безопасности на Украине

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Представители правительства Германии не принимали участия в подготовке документа "Двенадцать шагов к усилению безопасности на Украине и евроатлантическом регионе", опубликованного перед началом Мюнхенской конференции по безопасности, и не были заранее проинформированы об этой инициативе. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на собственные источники.

Кроме того, в ответе на запрос DW об этом документе, в министерстве иностранных дел Германии заявили, что об ослаблении санкций ЕС против РФ не может быть речи, пока не будут выполнены минские соглашения.

"Санкции связаны с военным вмешательством России в конфликт на востоке Украины. Поэтому они привязаны к полному выполнению минских соглашений. Об ослаблении санкций можно будет думать только после этого", - говорится в ответе германского внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, группа европейских, российских и украинских экспертов разработала предложения по разрешению украино-российского конфликта под названием "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе". Документ был подготовлен с участием организатора Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, экспертами Европейской Сети Лидерства, Российским Советом по международной политике и Инициативе по ядерной угрозе, опубликован на сайте конференции.

Американские дипломаты раскритиковали эти предложения, отметив, что некоторые из них резонируют с идеями, выдвигаемыми российской стороной. Эксперты Атлантического Совета назвали его представляющим российскую точку зрения. В МИД Украины заявили, что тезисы, содержащиеся в документе, не соответствуют официальной позиции Украины. Позже текст доклада был удален с сайта Мюнхенской конференции, однако затем появился вновь.