Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:08

Правительство Германии отмежевалось от плана из 12 шагов по безопасности на Украине

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Представители правительства Германии не принимали участия в подготовке документа "Двенадцать шагов к усилению безопасности на Украине и евроатлантическом регионе", опубликованного перед началом Мюнхенской конференции по безопасности, и не были заранее проинформированы об этой инициативе. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на собственные источники.

Кроме того, в ответе на запрос DW об этом документе, в министерстве иностранных дел Германии заявили, что об ослаблении санкций ЕС против РФ не может быть речи, пока не будут выполнены минские соглашения.

"Санкции связаны с военным вмешательством России в конфликт на востоке Украины. Поэтому они привязаны к полному выполнению минских соглашений. Об ослаблении санкций можно будет думать только после этого", - говорится в ответе германского внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, группа европейских, российских и украинских экспертов разработала предложения по разрешению украино-российского конфликта под названием "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе". Документ был подготовлен с участием организатора Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, экспертами Европейской Сети Лидерства, Российским Советом по международной политике и Инициативе по ядерной угрозе, опубликован на сайте конференции.

Американские дипломаты раскритиковали эти предложения, отметив, что некоторые из них резонируют с идеями, выдвигаемыми российской стороной. Эксперты Атлантического Совета назвали его представляющим российскую точку зрения. В МИД Украины заявили, что тезисы, содержащиеся в документе, не соответствуют официальной позиции Украины. Позже текст доклада был удален с сайта Мюнхенской конференции, однако затем появился вновь.

Германия Украина

Новости по теме

Новости
Новый коронавирус в Китае

Второй россиянин заразился коронавирусом на Diamond Princess

Второй россиянин заразился коронавирусом на Diamond Princess

На Украине за год запретили пять фильмов, в том числе один с участием Зеленского

На Украине за год запретили пять фильмов, в том числе один с участием Зеленского

Израильская партия заявила о кибератаке с территории РФ

Россия обжалует решение гаагского суда о выплате $50 млрд экс-акционерам "ЮКОСа"

Суд в Гааге подтвердил взыскание с РФ $50 млрд в пользу экс-акционеров "ЮКОСа"

Суд в Гааге подтвердил взыскание с РФ $50 млрд в пользу экс-акционеров "ЮКОСа"

Рука-манипулятор МКС "поймала" грузовой корабль США Cygnus над территорией России

Рука-манипулятор МКС "поймала" грузовой корабль США Cygnus над территорией России

Киев раскрыл данные о потерях в бою на линии разграничения в Донбассе

Дипломаты отказались комментировать закупку Пхеньяном 12 российских скакунов

Дипломаты отказались комментировать закупку Пхеньяном 12 российских скакунов

СНБО Украины соберется на заседание во вторник

Украинские военные сообщили о потерях в бою на линии разграничения в Донбассе

Украинские военные сообщили о потерях в бою на линии разграничения в Донбассе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');