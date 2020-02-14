Доклад по Украине исчез с сайта Мюнхенской конференции

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евроатлантического региона", подготовленный группой европейских, российских и украинских экспертов, более недоступен на сайте Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Документ был подготовлен с участием организатора Мюнхенской конференции Вольфганга Ишингера, экспертами Европейской Сети Лидерства, Российского Совета по международной политике и Инициативы по сокращению ядерной угрозы.

Документ содержит предложения по разрешению украино-российского конфликта.

После его появления доклад был подвергнут критике со стороны экспертов Атлантического Совета, назвавших его представляющим "российскую точку зрения". Позже текст доклада был удален с сайта Мюнхенской конференции.

Доклад

В подготовке предложений доклада с украинской стороны приняли участие Александр Чалый, Алексей Семений и Василий Филипчук, среди других авторов - бывший заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг, директор Совета по международным отношениям России Андрей Кортунов.

Среди 12 шагов, которые эксперты предлагают реализовать для разрешения конфликта - восстановить работу Совместного центра по контролю и координации по вопросам прекращения огня на Донбассе; создать в рамках "Нормандского формата" группу по диалогу в военной сфере; разработать новые меры доверия и повышение уровня безопасности для населения в районе КПВВ (контрольных пунктов въезда-выезда); решить проблему без вести пропавших и начать процесс разминирования.

Кроме того, предложения включают разработку плана реконструкции Донбасса с участием Европейского Союза и России, подготовку предложений по одновременному внедрению на Украине норм свободной торговли с Россией и ЕС, разработку механизма изменения санкций против России в зависимости от прогресса в выполнении Минских соглашений, работу по деактивации источников радиологического заражения на Донбассе.

Среди политических шагов - новый диалог между евроатлантическими странами по вопросам взаимной безопасности, определение приоритетных сфер сотрудничества России и ЕС, запуск на Украине инклюзивного национального диалога, в котором должны принять участие лидеры мнений и международно признанные эксперты. Диалог, по мнению авторов предложений, должен затронуть темы истории, языка, идентичности и нацменьшинств.

Критика

Между тем группа американских дипломатов и экспертов выступила с критикой этих предложений.

Заявление, опубликованное на сайте Atlantic Council, подписали в частности Ян Бжезинский, Майкл Карпентер, Эдвард Лукас, послы Джон Хербст, Стивен Пайфер, Уильям Тейлор, Мари Йованович, Александр Вершбоу.

Эксперты обратили внимание, что некоторые из шагов, предложенных в плане по достижению безопасности в Украине, представленном перед началом Мюнхенской конференции по безопасности, резонируют с идеями, выдвигаемыми российской стороной.

"Большинство из 12 рекомендаций от группы лидеров Евроатлантической безопасности - если будут добросовестно имплементированы всеми сторонами - являются конструктивными и могут служить в качестве мер по укреплению доверия и облегчить сложности, страдания, которым подвергается население в и возле оккупированного Донбасса. Некоторые являются проблематичными; особенно два повторяют предложения Кремля о переговорах или темы дезинформации", - говорится в заявлении на сайте Atlantic Council.

Отмечается, что опубликованный документ описывает разрешение проблемы в "дружественных Кремлю терминах, возможно, чтобы убедить членов российской элиты подписать".

"Подписавшиеся идентифицируют проблему в самом первом их предложении: "Конфликт в и вокруг Украины". Это описание скрывает происхождение проблемы и делает невозможным поиск подходящего решения. "Конфликт в и вокруг Украины" начался, когда российские войска в российской форме, но действующие без опознавательных знаков, захватили украинский полуостров Крым и Москва "аннексировала" его", - подчеркивают американские дипломаты и эксперты.

В заявлении отмечается, что без кремлевского руководства, финансирования, оружия, включая тяжёлое вооружение, амуниции и, в некоторых случаях, регулярных подразделений российской армии, "конфликта в и вокруг Украины" не существовало бы.

"Кратко говоря, проблема, которую надо решить - это агрессия Москвы в Украине - при помощи восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, начиная с Донбасса. В более широком смысле проблема состоит в том, чтобы убедить Москву, что у нее нет права диктовать политику своим соседям", - отмечается в заявлении.

Американские эксперты предупреждают, что некоторые рекомендации, высказанные в Мюнхене, "могут создать среду, в которой западным политикам будет проще ослабить наказания, которые помогали разрушить амбиции Кремля в Украине. "Сами по себе рекомендации не приведут к урегулированию на Донбассе или безопасной Европе", - резюмируют авторы заявления.

"Проблематичными" называют рекомендации под пунктами семь, восемь, одиннадцать и двенадцать. В частности, как отмечается, восьмая рекомендация "подхватывает дружественную Кремлю идею, частичного ослабления санкций" в обмен на частичную имплементацию минских соглашений, игнорируя то, что наиважнейшим элементом минских соглашений является прекращение огня.

"Рекомендация двенадцать, которая призывает к "новому общенациональному диалогу об идентичности", является вызывающим сомнения вмешательством во внутренние дела Украины. Это отражает мем Москвы о разделенной Украине, что привело к гражданской войне на Донбассе... (Это - ИФ) является удивительным в его неуважении к нации, в которую Россия вторглась", - говорится в документе.