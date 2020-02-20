Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 20:52

Медики КНР не допустили на борт для эвакуации из Уханя трех украинцев

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что на этапе осмотра китайскими медиками в Ухани (Китай) не допустили на борт украинского лайнера SkyUp Airlines троих украинцев и одну иностранку, они находятся на связи с консульской службой, сообщил сайт правительственного портала.

"На этапе осмотра китайскими медиками не допущено на борт 4 человека, 3 из них украинцы и 1 - иностранка. После этого украинские специалисты, медики, сопровождающие этот рейс, провели дополнительно финальный обзор. Всего на борт допущено 73 человека", - сказал замминистра здравоохранения в эфире программы новостей "Сегодня".

По его словам, по прибытию граждан разместят в обсервацию в определенном правительством объекте. Те, кого не допустили к эвакуации, находятся под наблюдением китайских врачей и находятся на постоянной связи с консульской службой.

"Прошу не создавать панику, сохранять здравый смысл и понимание, что в любой ситуации надо оставаться людьми. Там могли оказаться каждый из нас или дорогой нам человек. Мы забираем людей, которые и так переживают непростой период. Среди эвакуированных семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Наш долг - забрать их и создать максимально комфортные условия", - отметил Ляшко.

Украина

Новости

ПВО Сирии отбивает атаку в районе города Джабла в Латакии

Принц Гарри и Меган Маркл официально выйдут из королевской семьи 31 марта

Принц Гарри и Меган Маркл официально выйдут из королевской семьи 31 марта

Украинские военные опровергли заявление о потере позиций в Донбассе

Вторжение Турции в Сирию

Турецкая армия начала покидать позиции на северо-востоке Сирии

Турецкая армия начала покидать позиции на северо-востоке Сирии

Трамп предлагал Ассанжу помилование за опровержение участия РФ во взломе серверов демократов

Новый коронавирус в Китае

В Иране подтвердили две смерти от коронавируса

Что произошло за день: среда, 19 февраля

Китайские работодатели начали жаловаться на невозможность платить зарплаты

Китайские работодатели начали жаловаться на невозможность платить зарплаты

Меркель дистанцируется от поиска своего потенциального преемника

Новый коронавирус в Китае

В Иране зафиксировали первые в стране случаи заражения коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');