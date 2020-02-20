Россияне серьезно пострадали во время травли грызунов на судне во Франции

В результате инцидента на Fri Dolphin также погиб гражданин Эстонии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В порту французского города Брест газами отравилась команда судна Fri Dolphin, в составе которой были граждане России и Эстонии, сообщил "Интерфаксу" источник в морской индустрии региона в четверг.

Отравление экипажа из семи человек произошло во время травли грызунов, рассказал собеседник агентства. "Однако вопреки правилам и по распоряжению вышестоящего начальства команда не покинула корабль, как того требуют инструкции. В результате все моряки получили сильное отравление токсичным газом, а 37-летний повар - гражданин Эстонии скончался", - отметил источник.

В свою очередь в региональном отделении Российского профсоюза моряков "Интерфаксу" сообщили, что информация о ЧП к ним с борта судна не поступала.

Однако, по данным на лето 2019 года, команда судна состояла из пяти граждан России и двух граждан Латвии.

Как отметили в одном из крюинговых агентств (агентств по набору моряков на суда) Калининграда, владельцем Fri Dolphin до 2017 года являлась норвежская компания "Скагеррак шипинг", оператором - польская "Копервик", экипаж нанимала компания из Латвии. Судно является сухогрузом водоизмещением около 3 тыс. тонн. В настоящее время оно находится в порту Бреста.