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"Коронавирусный" лайнер Diamond Princess вновь отправится в плавание в апреле

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Круизный лайнер Diamond Princess, на котором туристы две недели находились в карантине из-за коронавируса, вновь отправится в плавание в апреле после полной дезинфекции, пишет Business Insider.

Новый коронавирус в Китае

"Более половины случаев заболевания коронавирусом за пределами Китая связаны с Diamond Princess - по последним данным, заразились 634 пассажира из 3,7 тыс., двое погибли. При этом всего за пределами КНР заболело около тысячи человек. Несмотря на это, компания Princess Cruises планирует, что с 29 апреля лайнер будет выполнять круизы в обычном режиме - как раз к празднованию Золотой недели в Японии (несколько праздничных дней в Японии, объединенных с выходными - ИФ)", - пишет портал.

Как отмечается, лайнер будет полностью продезинфицирован - однако, как будут выполнены эти работы, неизвестно. Ранее эксперты сообщили об "ужасных" санитарных и инфекционных условиях на Diamond Princess, из-за которых и заболело так много людей.

"На круизных лайнерах время от времени вспыхивают инфекции - кишечные или "болезнь легионеров" (острое инфекционное заболевание, поражающее легкие - ИФ). После этого их полностью дезинфицируют, поскольку сами по себе суда очень дорогие. Но в данном случае речь идет о новом типе вируса", - пишет Business Insider.

Сейчас судно находится в порту в Японии. С тех пор, как 19 февраля закончился двухнедельный карантин, судно покинуло более 700 человек. Ожидается, что в пятницу на берег высадятся еще 450 пассажиров. Итальянский капитан круизного лайнера Diamond Princess Дженнаро Арма покинет его последним.

Застрявшие пассажиры лайнера Diamond Princess

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Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраляСША, Канада, Южная Корея, Гонконг и Италия начали эвакуацию своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond PrincessОбязательным условиям для эвакуации является отрицательный тест на коронавирусВ понедельник число зараженных коронавирусом на борту судна достигло 454Над эвакуацией 24 итальянцев, среди которых члены экипажа, включая капитана судна, работают министерства обороны Италии, МИД и МинздравАмериканцев, которых на судне было более 400 человек, вывозит на родину чартерными рейсами Kalitta Air. Они будут доставлены на американские военные базы, где им предстоит еще пройти двухнедельный карантин.В то же время японские медики выявили заболевание у более 40 американских граждан, находящихся на лайнере. Они будут проходить курс лечения в японских медучреждениях.В ходе проверки коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Всего на борту Diamond Princess находятся 24 гражданина РФ.
Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля
Diamond Princess Китай Япония

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