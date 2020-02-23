Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 февраля

Трое россиян с коронавирусом, юбилейная шайба Овечкина, очередной температурный рекорд в Москве

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Китае от коронавируса за сутки скончались 97 человек. Число заразившихся увеличилось по стране на 648 человек, сообщает Госкомздрав страны. Из них в эпицентре заболевания, провинции Хубэй, скончались 96 человек, еще один - в провинции Гуандун. За пределами материкового Китая новым коронавирусом заразились 1788 человек, а число жертв коронавируса увеличилось с 15 до 20 человек: шесть человек скончались в Иране, четыре - в Южной Корее, три - в Японии, по два случая летального исхода зафиксированы в Гонконге и Италии. Больше всего больных - 769 - выявлено на территории Японии, из них 634 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме. С Diamond Princess эвакуированы восемь россиян, у троих обнаружен коронавирус в легкой форме. Все эвакуированные находятся на карантине в Казани.

- Дело о гибели мужчины в доме экс-главы МИД Украины переквалифицировали с суицида на убийство. "В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что мужчина мог не сам покончить с жизнью", - сообщили в Нацполиции страны. Отмечается, что предварительно установлено нахождение в доме трех человек: супругов и их гостя. Все трое употребляли алкогольные напитки.

- Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ. Юбилейную шайбу россиянин забросил в гостевом матче очередного тура регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси" в субботу. Он отличился на пятой минуте третьего периода встречи, благодаря чему "Вашингтон" сравнял счет - 2:2.

- Пятый подряд температурный рекорд зафиксирован в Москве. В метеобюро сообщили, что 22 февраля был побит температурный рекорд дня, установленный в 1990 году. Тогда в Москве было зафиксировано плюс 6,6 градуса

- Салют в День защитника Отечества будет дан в российских городах-героях. Мероприятия пройдут в Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле, а также "в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии".