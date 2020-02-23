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Дело о гибели мужчины в доме экс-главы МИД Украины переквалифицировали с суицида на убийство

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Гибель предпринимателя в доме экс-министра иностранных дел расследуется как умышленное убийство, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что мужчина мог не сам покончить с жизнью. Следовательно, по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины", - говорится сообщении.

Отмечается, что предварительно Нацполиция установила нахождение в доме трех человек: супругов и их гостя. Все трое употребляли алкогольные напитки.

Для установления всех обстоятельств происшествия следователи проводят первоочередные следственные действия, в том числе назначили ряд экспертиз: судебно-медицинскую, комплексную молекулярно-генетическую, дактилоскопическую, баллистическую и химическую.

Украина

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