Пятый подряд температурный рекорд зафиксирован в Москве

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Воздух на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ в субботу прогревался, по уточненным данным, до плюс 6,7 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Сегодня был побит температурный рекорд дня, установленный 22 февраля 1990 года. Тогда в Москве было зафиксировано плюс 6,6 градуса", - рассказал представитель метеобюро.

Рекордные значения фиксируются в Москве пятый день подряд: 18 февраля температура воздуха поднималась до 6 плюс градусов, 19 февраля - до плюс 4,7 градуса, 20 февраля - до плюс 7,7 градуса, 21 февраля - до плюс 7,8 градуса.

Всего за нынешнюю зиму в Москве установлено уже десять температурных рекордов. В январе синоптики зафиксировали два рекорда: 17 января (плюс 4,5 градуса) и 22 января (плюс 4,3 градуса); в декабре - три: 18 декабря (плюс 5,6 градуса), 19 декабря (плюс 6,6 градуса) и 23 декабря (плюс 6,2 градуса).