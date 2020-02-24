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Австрия приостановила ж/д сообщение с Италией на фоне вспышки коронавируса

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Австрия прекращает пропуск поездов, следующих в и из Италии через пункт пропуска на перевале Бреннер, чтобы предотвратить распространение коронавируса Covid-19, говорится в заявлении австрийских федеральных железных дорог.

Заявление последовало после того, как на пункте пропуска был остановлен поезд, следовавший из Италии в Германию транзитом через Австрию, поскольку возникли подозрения, что два пассажира заражены коронавирусом.

"Дальнейшая процедура в настоящее время обсуждается совместно с итальянскими властями", - говорится в распространенном заявлении австрийского МВД.

Пока неясно, когда поезд сможет продолжить свой путь, сообщил представитель железных дорог. Всего в составе находятся около 300 пассажиров, в основном, австрийцев и немцев, сообщает агентство АПА.

В Италии отмечен быстрый рост числа случаев заражения коронавирусом, подтверждено заболевание более 150 человек при трех случаях летального исхода, причем накануне в стране было известно лишь о четырех случаях Covid-19.

Итальянские власти ввели жесткие меры для предотвращения распространения корнавируса: в 12 городах провинций Ломбардия и Венето вводится карантин, приостановлен Венецианский карнавал, перенесен ряд футбольных матчей (в том числе Серии А), отменен модный показ Армани.

Хроника 09 января – 24 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Австрия Италия

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