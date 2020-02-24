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Южная Корея объявила наивысший уровень угрозы из-за коронавируса

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи объявили наивысший "красный" уровень угрозы на фоне того, как число зараженных коронавирусом Covid-19 в стране превысило 600 человек, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

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По последним данным, в Южной Корее зарегистрировано 602 случая заражения Covid-19 и шесть смертей. Чтобы сдержать распространение инфекции, власти на наделю продлили школьные каникулы, которые должны были закончиться 2 марта.

Агентство отмечает, что "красный", наивысший из четырех уровней угрозы, объявлен в Южной Корее впервые более чем за десять лет. Президент страны Мун Чжэ Ин назвал ближайшие несколько дней "переломным моментом" в ситуации с коронавирусом.

В другом материале Yonhap указано, что более половины (54,7%) всех случаев заражения связано с членами местной религиозной секты "Синчхонджи" и людьми, которые с ними контактировали. Таких, согласно данным корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), по состоянию на вечер воскресенья насчитывалось 329 человек.

В настоящее время 9333 члена "Синчхонджи" находятся на карантине, из них у 1248 наблюдаются симптомы, похожие на коронавирусную инфекцию. Как отмечается, вспышка в городе Тэгу (население 2,4 млн человек) началась после того, как Covid-19 выявили у одной из последовательниц этой секты. С момента появления первых симптомов инфекции она четырежды была в церкви. В минувший вторник ее анализ на Covid-19 показал положительный результат.

Южная Корея является третьим по числу заболевших очагом коронавирусной инфекции в мире после Китая (почти 77 тыс. человек), где в декабре и началась вспышка заболевания, и Японии (769 человек). В Японии, однако, большинство заразившихся (634) - пассажиры и члены экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Накануне резко увеличилось количество случаев Covid-19 в Италии - за сутки число заболевших выросло с четырех до 152 человек. Итальянские власти ввели жесткие меры для предотвращения распространения корнавируса: в 12 городах провинций Ломбардия и Венето вводится карантин, приостановлен Венецианский карнавал, перенесен ряд футбольных матчей (в том числе Серии А), отменен модный показ Армани.

Хроника 09 января – 24 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Южная Корея Тэгу Синчхонджи

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