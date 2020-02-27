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Смольный согласовал шествие памяти Немцова в центре Петербурга

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Комитет по правопорядку и законности Санкт-Петербурга разрешил провести шествие памяти Бориса Немцова 29 февраля в центре города, сообщил депутат городского ЗакСобрания Максим Резник. До этого акцию отказывались согласовать в центре дважды.

Резник назвал согласование результатом "адекватных действий как представителей оргкомитета, так и представителей исполнительной власти, руководства Законодательного собрания и ГУ МВД".

Шествие начнется от станции метро "Горьковская" и завершится на Троицкой площади. Затем его участники проведут траурную акцию у Соловецкого камня. Митинга не будет.

"Конечно, это не то шествие, о котором мы мечтаем. Но альтернатива тому, что мы сейчас предлагаем - массовые задержания и, не дай бог, побоище в центре города. По сути, это будет массовый пикет, и во многом траурное мероприятие", - уточнил депутат.

Ранее чиновники предлагали организаторам марша провести акцию в Удельном парке или на площади Ленина и объясняли, что в центре города участники акции будут мешать гражданам.

Вторую заявку комитет отклонил, сославшись на нечеткость формулировок о целях марша. В частности, претензии чиновников коснулись выражений ""осуждение политических репрессий", "нарушения прав и свобод человека", "требование сменяемости власти в РФ" (неясно, о каких репрессиях, нарушениях прав и свобод человека идет речь; где, кем и каким образом они осуществляются)". Также они не поняли аббревиатуру "РФ".

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов называл отказ неконституционным.

Бывший вице-премьер и оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года неподалеку от Московского кремля. Каждый год в разных городах России проходят марши в его память.

Петербург Борис Немцов Москва Александр Шишлов Смольный Максим Резник

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