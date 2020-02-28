Прирост заболевших коронавирусом в Южной Корее вновь превзошел показатели Китая

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Южной Корее зафиксировали за сутки 571 новый случай заболевания коронавирусом COVID-2019, что вновь превысило аналогичные показатели Китая - 327, сообщили в пятницу западные СМИ со ссылкой на данные южнокорейского Центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Ранее сообщалось о 256 новых случаях заболевания коронавирусом. Таким образом, общее количество случаев инфицирования COVID-2019 в Южной Корее составило 2337. 13 человек скончались.

Между тем, уже 58 стран мира, в том числе и Россия, в связи с угрозой коронавируса ограничили транспортное сообщение с Южной Кореей. Кроме того, гражданам Южной Кореи с марта ограничат въезд на территорию РФ.

В Китае с декабря 2019 года число жертв коронавируса составило 2788 человек, зарегистрировано 78 824 случаев заболевания.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус накануне, 27 февраля, заявил, что ситуация с коронавирусом в мире достигла "решающей точки", поскольку число новых случаев заражения коронавирусом во всем мире уже превышает число новых случаев в Китае, растет число стран, в которых зафиксированы случаи инфицирования.