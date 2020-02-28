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Прирост заболевших коронавирусом в Южной Корее вновь превзошел показатели Китая

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Южной Корее зафиксировали за сутки 571 новый случай заболевания коронавирусом COVID-2019, что вновь превысило аналогичные показатели Китая - 327, сообщили в пятницу западные СМИ со ссылкой на данные южнокорейского Центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Новый коронавирус в Китае

Ранее сообщалось о 256 новых случаях заболевания коронавирусом. Таким образом, общее количество случаев инфицирования COVID-2019 в Южной Корее составило 2337. 13 человек скончались.

Между тем, уже 58 стран мира, в том числе и Россия, в связи с угрозой коронавируса ограничили транспортное сообщение с Южной Кореей. Кроме того, гражданам Южной Кореи с марта ограничат въезд на территорию РФ.

В Китае с декабря 2019 года число жертв коронавируса составило 2788 человек, зарегистрировано 78 824 случаев заболевания.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус накануне, 27 февраля, заявил, что ситуация с коронавирусом в мире достигла "решающей точки", поскольку число новых случаев заражения коронавирусом во всем мире уже превышает число новых случаев в Китае, растет число стран, в которых зафиксированы случаи инфицирования.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции приостановлены в качестве меры предосторожности, из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаМедики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Южная Корея Китай

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