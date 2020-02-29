Число жертв коронавируса в Китае превысило 2,8 тысячи

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - В Китае за истекшие сутки 47 человек скончались от коронавируса COVID-19, выявлено 427 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

С начала вспышки заболевания в декабре прошлого года число жертв коронавируса в стране составило 2835 человек, зарегистрировано 79251 случаев заражения.

В эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй за сутки скончались 45 человек, один - в Пекине, один - в провинции Хэнань. Там с декабря жертвами COVID-19 стали 2727 человек, заболели 66337 человек. По состоянию на вечер пятницы, 28,9 тысячи человек вылечились и выписаны из больниц.

Всего на материковой части страны в настоящее время в больницах проходят курс лечения более 37 тысяч человек, состояние более 7 тысяч больных оценивается как тяжелое. Более 39 тысяч человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 138 случаев заболевания: в Гонконге - 94 (при двух случаях смертельного исхода), в Макао - десять, на Тайване - 34 (один случай смерти).

Накануне китайские власти сообщали о смерти 44 человек от коронавируса, а также о 327 новых заболевших.